Kerkez: «Não interessa o dinheiro»

Milos Kerkez é o eleito pelo Benfica para render Grimaldo e o internacional húngaro já admite deixar o AZ Alkmaar no verão, dando pistas sobre o futuro.





"Quero ir para um clube onde jogue muito. Não me interessa o dinheiro, interessa-me o meu desenvolvimento. Vamos ver o que vai acontecer, o meu pai está em cima disso para que eu possa concentrar-me apenas no futebol", afirmou o jogador, de 19 anos, em declarações ao jornal ‘De Telegraaf’. "Não é segredo que muitos clubes estão interessados em mim. O Max Huiberts [diretor-desportivo do AZ Alkmaar] disse-me pessoalmente. Ele comentou comigo que conversaram com muitos clubes. Faz parte do futebol, estive bem esta época", referiu Kerkez, que contabiliza 51 jogos, 5 golos e 6 assistências nesta época. Tal comonoticiou, Sebastijan Kerkez, pai e agente do lateral, já esteve no Seixal para conhecer as instalações e o projeto do Benfica, tendo ficado agradado, faltando apenas chegar a acordo com o AZ.