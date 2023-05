Kerkez, Tiago Araújo ou Tiago Gouveia: o que pensa Roger Schmidt sobre a próxima temporada

Roger Schmidt passou em análise vários tópicos da temporada que encerrou agora mas foi instado a comentar o que está parar vir, em 2023/24. O técnico campeão nacional pelo Benfica em época de estreia garantiu que nos próximos dias não vai pensar em futebol."Precisamos de preparar a próxima temporada, construir o plantel perfeito. Para já, quero descontrair porque foi uma época muito exigente para todos. Depois vamos analisar tudo de maneira muito detalhada. Quanto ao que aprendi... Consegui compreender a Liga, os adversários, percebi que é difícil vencer - sobretudo jogos fora. Há bons jogadores, as equipas jogam bem, os treinadores têm abordagens muito boas. É bom conhecer a Liga. Vamos tentar fazer as coisas um pouco melhor", começou por dizer aos jornalistas o técnico germânico."Sim, esteve connosco na pré-temporada. Tomámos algumas decisões, e uma delas foi que o Tomás não iria conseguir tantos minutos. Foi emprestado. Acho que tanto ele como o Tiago Gouveia estiveram bem. Começaram connosco e agora vão ter oportunidade de mostrar o seu valor"."Falamos do plantel a temporada inteira, falamos de melhorias. Quando a janela fechar, em agosto, começamos a pensar no de janeiro. Faz parte do nosso trabalho. É um tema muito importante, o equilíbrio do plantel. Temos de tentar melhorar o nosso onze titular, queremos encontrar um equilíbrio no plantel. Vamos voltar a jogar de três em três dias no início da temporada e temos de estar preparados para isso. Neste momento sentimo-nos bem, temos muitos jogadores que mostraram qualidade, que conseguem jogar a este nível. Temos de substituir o Grimaldo, é um jogador-chave. E mesmo o Enzo...""Não vou falar sobre jogadores que não são do Benfica. Claro que o conheço, conhecer o mercado é o nosso trabalho. Quando sai um jogador do onze titular, temos de conhecer todas as opções para o substituir. É uma opção, mas não posso comentar".