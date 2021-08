Kevin Csoboth deixa Benfica e ruma à Hungria

O Benfica anunciou esta segunda-feira a transferência a título definitivo de Kevin Csoboth para o MOL Fehérvár FC, da primeira liga húngara. O extremo de 21 anos ruma assim ao seu país natal após cinco épocas ao serviço dos encarnados em que conquistou um Campeonato Nacinal de Juniores em 2017/18.





"No momento em que abraça um novo projeto no seu país natal, o Sport Lisboa e Benfica endereça a Kevin Csoboth votos de sucesso pessoal e desportivo", pode se ler na mensagem deixada pelo clube no seu site oficial.