Kevin Pinto assina contrato profissional: «Trabalhei muito para isto»

O Benfica anunciou ter rubricado um contrato profissional com Kevin Pinto, jogador formado no clube, sem revelar a extensão do vínculo. O lateral-direito português de apenas 16 anos revelou o contentamento por este passo na ainda curta carreira."É um sentimento muito bom, estou muito feliz por assinar contrato com um dos melhores clubes do Mundo. Trabalhei muito para isto. Evoluí muito técnica, física e psicologicamente", vincou em declarações à televisão do clube.O jovem defesa, chegado ao Seixal em 2021 proveniente do V. Setúbal, é escolha habitual da equipa de juvenis das águias.