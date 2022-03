Kevin Pinto rubrica contrato: «Um jogador à Benfica tem de ter espírito vencedor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kevin Pinto assinou esta segunda-feira contrato de formação com o Benfica, clube para o qual se mudou em 2021/22. O lateral-direito, de 15 anos, já representou o Arrentela, Sporting e V. Setúbal e revelou as suas preferências em declarações ao site das águias."Um jogador à Benfica tem de ter espírito vencedor", reiterou o defesa que tem Darwin como jogador preferido na equipa principal. "Daqui a 10 anos quero estar na equipa principal do Benfica", vincou Kevin Pinto, que milita na formação de juvenis B.