'Kicker' noticia que Bayer Leverkusen voltou a entrar na corrida por Grimaldo

A revista 'Kicker' noticia esta sexta-feira que o Bayern Leverkusen voltou a mostrar interesse em Alejandro Grimaldo, que já poderá confirmar o futuro no imediato para a próxima temporada, uma vez que está a menos de seis meses do final do contrato.O habitual titular no lado esquerdo da defesa das águias já era pretendido pelos alemães no início da época e é traçado como o objetivo dos farmecêuticos para 2023/24, que procuram alguém para a posição há alguns meses. De acordo com a mesma fonte, Fran Garcia (Rayo Vallecano) e Borna Sosa (Estugarda) foram alternativas nos tempos mais próximos que não foram concretizadas.Rui Costa confirmou à televisão dos encarnados que está "em negociações" com vários jogadores com os quais o Benfica quer continuar a contar e que acabam contrato em junho. Grimaldo é um deles mas é tudo menos certo que o camisola 3 permaneça mais uma temporada de águia ao peito, como Record já deu conta Esta temporada, o jogador espanhol soma 34 partidas oficiais e cinco golos apontados. Em Arouca voltou a faturar e de livre direto.