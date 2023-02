Kika Nazareth: «Benfica é o meu melhor amigo, o que me dá mais sorrisos, me faz chorar mais, por quem mais canto e luto»

Francisca Nazareth recebeu esta terça-feira distinguida a futebolista feminina do ano nos Galardões Cosme Damião, que hoje celebram o 119.º aniversário do Benfica. Em declarações no palco, no momento em que recebeu a distinção, a internacional portuguesa - que recentemente contribuiu para o histórico apuramento de Portugal para o Mundial de futebol feminino - a criativa sublinhou o amor ao clube, dedicando o prémio às companheiras de equipa."Sem me querer tornar repetitiva, prefiro estar no relvado de chuteiras do que aqui no palco com estas botas. Quero começar pelo aniversário do maior do mundo, o meu melhor amigo. Aquele que mais do que qualquer pessoa me dá mais sorrisos, que mais me faz chorar, por quem mais canto, mais luto. Cresci com o Benfica, à Benfica e continuarei a crescer com o Benfica", começou por dizer, continuando: "Por trás de uma cara vencedora está uma equipa. Este prémio é meu e é vosso. É da figura maternal da Carole, discussões que tenho com a Bibocas, boa disposição da Sissi. É meu, é vosso. Quero reforçar esta equipa ao longo dos anos, pela aposta que tiveram em nós, mas realçando aquilo que a equipa tem feito a nivel nacional e sobretudo internacional. Mesmo contra o Barcelona, a equipa número 1 do Mundo, mesmo contra equipas desta dimensão, mostrámos do que somos capazes neste curto espaço de tempo. É de uma grandiosidade, somos nós meninas, mulheres. São os treinadores todos, quem me têm ajudado a ser uma jogadora e uma pessoa melhor."