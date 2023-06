Kökçü abre a porta à mudança: «Se o clube certo aparecer...»

Orkun Kökçü, alvo do Benfica para a próxima temporada, assume que, dificilmente, irá continuar no Feyenoord. Em entrevista à ‘Voetbal International’, o jogador nunca fez referência ao clube da Luz, mas assinalou que a saída do futebol holandês é mesmo uma forte possibilidade.

"Não vou dizer que me vou embora, porque, se não der certo, ficará a ideia de mau pressentimento, mas a saída ainda é uma opção", assinalou o jogador, reforçando uma ideia que já tinha transmitido dias antes, à ESPN: "Tenho uma boa relação com o treinador [Arne Slot], mas penso que se o clube certo aparecer, quero dar um passo este verão."

O médio que conquistou Roger Schmidt, quando o técnico liderava o PSV, foi campeão holandês e tem uma tremenda ambição de fazer uma boa campanha na prova milionária. "Quando nos sagramos campeões, desejamos ainda mais ganhar títulos. Chegar longe na Champions é um objetivo", apontou o internacional turco.

Kökçü é, como Record já deu conta, um pedido de Roger Schmidt à SAD benfiquista. O técnico reconheceu no dia seguinte à conquista do título, que, além de um lateral-esquerdo para o lugar de Grimaldo, seria necessário encontrar um substituto para Enzo, que saiu em janeiro. O jovem turco é visto pelo treinador alemão como a alternativa ideal ao jogador que trocou o Benfica pelo Chelsea no último mercado de transferências.

Mesmo que os campeões nacionais tenham outros nomes em carteira, Kökçü, de 22 anos, é o alvo prioritário e a SAD estuda a forma de garantir os seus serviços, não obstante as altas exigências do clube de Roterdão, para abrir mão do seu capitão. Seja como for, as conversações já decorrem e o Feyenoord está consciente de que não conseguirá segurar o jogador na próxima temporada.