Kökçü chega a Lisboa e vai logo ao Marquês

O médio Kökçü já regressou a Lisboa depois de gozar uns dias de descanso e a primeira story do Instagram que publicou em solo português é bem elucidativa do seu estado de espírito: o internacional turco postou uma fotografia do Marquês de Pombal, local onde a equipa do Benfica celebra com os adeptos a conquista do campeonato.





A contratação mais cara de sempre do futebol português - os encarnados pagaram 25 M€ ao Feyenoord, sendo que ainda há mais 5 M€ em variáveis - está em Lisboa para iniciar a aventura nas águias, cujos trabalhos de pré-época começam na próxima quarta-feira. Aos 22 anos, Kökçü vai ser o dono da camisola 10 dos encarnados e, a julgar pela publicação nas redes sociais, está focado no objetivo de ser campeão e poder festejar no Marquês de Pombal.