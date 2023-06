Kökçü: «Disse a Aursnes que me tinha deixado demasiado cedo»

No Benfica, Orkun Kökçü reencontrará Fredrik Aursnes, com quem atuou no Feyenoord, assim como Roger Schmidt, que foi seu adversário na Eredivisie - era treinador do PSV."Joguei uma época com o Fredrik e quando ele veio para aqui disse-lhe que me tinha deixado demasiado cedo. Um ano depois, volto a ter a oportunidade de atuar com ele novamente. Combinávamos bem em campo e estou feliz por estar com ele outra vez, assim como estou feliz por Schmidt ser o treinador. Conheço-o e ele também me conhece da liga holandesa. Foi a escolha perfeita", disse o internacional turco à BTV após assinar por cinco épocas pelas águias Kökçü admite que olhou para a forma de atuar do Benfica antes de tomar uma decisão e que o futebol das águias desde logo lhe agradou: "Quando há hipótese de te transferires, olhas para o estilo da equipa e vi logo que é o estilo que eu pratico. Conheço o treinador e sei como ele quer jogar. Encaixa no meu estilo e mal posso esperar por começar."