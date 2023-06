Kökçü diz que insistência do Benfica foi decisiva: «Tive de ser fiel a isso»

Kökçü supera Darwin e é a contratação mais cara de sempre do Benfica: eis o top 10



Orkun Kökçü explicou que o facto de o Benfica o querer há vários meses acabou por ser um dos fatores que o levou a escolher o projeto das águias. Numa entrevista à BTV, o jogador mais caro da história dos encarnados deixou vários elogios ao clube."Primeiro que tudo, porque o Benfica é um grande clube na Europa, muito bom na Liga dos Campeões e é o melhor passo para me desenvolver. Sinto que o Benfica é uma grande família, tem grandes adeptos e o estádio é espetacular. Sinto que o Benfica estava estava a tentar [contratar-me] há muito tempo e tive de ser fiel a isso. Os meus pais vieram aqui ver o Benfica-Inter para a Liga dos Campeões e nessa altura tive o feeling de que queria vir para aqui. Agora estou feliz por estar no Estádio da Luz, um grande estádio. Estou muito feliz e orgulhoso, trata-se do melhor clube para a minha carreira", começou por dizer o internacional turco, de 22 anos.Kökçü admite que olhou para a forma de atuar do Benfica antes de tomar uma decisão e que o futebol das águias desde logo lhe agradou: "Quando há hipótese de te transferires, olhas para o estilo da equipa e vi logo que é o estilo que eu pratico. Conheço o treinador e sei como ele quer jogar. Encaixa no meu estilo e mal posso esperar por começar.""O estádio é grande, o que significa que o clube tem muitos e bons adeptos, mal posso esperar por jogar aqui, ganhando títulos e ser bem sucedido. É o objetivo", deixou claro.No Benfica, Kökçü envergará a camisola 10, que na época passada não teve dono (devido à morte de Chalana) e que já foi outrora de Rui Costa. "Como me sinto por jogar num clube que tem como presidente um dos melhores 10 do Mundo? É importante para mim, era muito jovem quando ele jogava mas vi imagens e sei que era muito bom e uma lenda. Ter o número 10 do presidente é uma honra. Agora tenho de retribuir em campo".