Kökçü iguala cláusula mais alta de sempre em Portugal

Orkun Kökçü ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, a mais alta de sempre no Benfica e em Portugal. Um valor que coloca o médio turco lado a lado com Everton Cebolinha e Darwin Núñez, todos com o mesmo valor no contrato.O extremo brasileiro e o avançado uruguaio foram ambos contratados no verão de 2020, quando o Benfica era orientado por Jorge Jesus. O jogador canarinho acabou por desiludir e saiu em junho do ano passado para o Flamengo a troco de 13,5 M€, ao passo que o ponta de lança foi para o Liverpool, também nessa altura, por 75 M€ mais 25 M€ por objetivos.Recorde-se que o Benfica oficializou este sábado à tarde a contratação de Kökçü ao Feyenoord , a quem paga 25 milhões de euros mais 5 M€ por objetivos "pré-definidos e num prazo máximo de 5 anos".