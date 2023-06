Kökçü já está em Lisboa para reforçar o Benfica: «Falo amanhã, estou muito feliz»

Orkun Kökçü já está em Lisboa para reforçar o Benfica. O médio chegou ao Aeroporto Humberto Delgado há instantes acompanhado por Rui Pedro Braz e não quis prestar declarações por enquanto. "Falo amanhã, estou muito feliz", limitou-se a referir.Com um contrato de cinco épocas à espera, ou seja, até 2028, Kökçü ganhará o triplo do que auferia na Holanda, como avançou ontem o portal holandês ‘1908’. Autor de 12 golos e 5 assistências em 46 jogos na última época, o centrocampista era bem visto por diversos tubarões, tornando-se um alvo de Liverpool e Man. United. No entanto, o clube da Luz prepara-se para ganhar a corrida por motivos que vão além do vencimento.Kökçü encara o Benfica como o passo ideal na carreira por acreditar que será uma peça-chave com impacto imediato, o que podia não acontecer logo na Premier League. O médio reconhece o esforço das águias tal como a vontade de Roger Schmidt em tê-lo nas opções. Entre estes fatores, ainda fica satisfeito por voltar a atuar ao lado de Aursnes, com quem se cruzou no Feyenoord durante uma época. Com o ‘feedback’ do colega, também já sabe o estilo de jogo que vai encontrar e aprecia bastante a mentalidade ofensiva que Schmidt impõe na equipa.