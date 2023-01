Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kökcü na lista de Schmidt: alvo para o meio-campo do Benfica identificado Médio internacional turco do Feyenoord é o desejado do treinador do Benfica, caso Enzo seja vendido em janeiro





• Foto: Action Images