Kökçü quer ganhar 250 mil euros com vivenda

O médio Kökçü aterrou nesta sexta-feira à noite em Lisboa para assinar pelo Benfica, tornando-se na contratação mais cara dos encarnados (custa 30 M€) e do futebol português. Antes de deixar a Holanda, o internacional turco tratou de vários assuntos pessoais entre os quais colocar a sua casa à venda. E sendo um jogador de futebol não estamos a falar de uma casa qualquer. Trata-se de uma vivenda espaçosa de 343 metros quadrados, com cinco quartos e três casas de banho espalhadas por dois pisos. Em setembro de 2020, Kökçü adquiriu o imóvel por 1,5 M€ e agora colocou-o no mercado por 1,75 M€, ou seja, o novo número 10 das águias espera lucrar 250 mil euros.A imprensa holandesa divulga alguns dos luxos da vivenda onde o craque residia. Situada a 10 minutos do aeroporto de Schiphol, o médio tinha uma banheira de hidromassagem com vista para as estrelas, sistema de topo Bang&Olufsen em toda a casa, cujo chão era aquecido.Uma piscina, ginásio no loft, chuveiro solar e um jardim com vários terraços e lagos completavam as mordomias da residência do jogador, de 22 anos, que tinha uma garagem coberta para estacionar os automóveis.