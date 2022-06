Klopp prefere Darwin para substituir Mané

Darwin Núñez é um dos alvos preferenciais de Jürgen Klopp para render Sadio Mané no Liverpool, de acordo com o ‘The Times’. Já o ‘Liverpool Echo’ garante mesmo que o avançado do Benfica é o favorito do técnico dos ‘reds’. Face à vontade de Mané sair, o Liverpool já sabe que perder o senegalês é praticamente inevitável e é nesse enquadramento que entra em cena o 9 dos encarnados.

O treinador do vice-campeão inglês mostrou-se impressionado com a campanha do uruguaio na temporada passada e até já o conhece bem. Viu Darwin a marcar um golo não só na receção ao Liverpool, mas também em Anfield, nas duas mãos dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões. No entanto, o clube inglês recusa-se a garantir o jogador, de 22 anos, “a qualquer custo”, segundo o ‘The Times’. Já o Benfica continua confiante que consegue garantir um encaixe de, pelo menos, 100 milhões de euros pelo internacional uruguaio, que anotou 34 golos em 41 jogos na última época.

Como já foi noticiado, o Manchester United também vê Darwin como um alvo prioritário para 2022/23, sendo que o técnico Erik ten Hag quer o jogador. O Newcastle também está atento ao avançado e, segundo informações recolhidas em Inglaterra, está a ultimar uma proposta oficial para apresentar.