Klopp rendido a Darwin: «É de topo, faz parte do futuro do Uruguai»

Jürgen Klopp deixou esta segunda-feira em conferência de imprensa elogios a Darwin Núñez, avançado do Benfica, na véspera do duelo entre as águias e o Liverpool para a 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões."Não é o único bom jogador, eles têm mesmo uma boa equipa. Mas sim, é um bom avançado. Faz parte do futuro do Uruguai. Não conheço bem a forma como jogam juntos ele, o Cavani e o Suárez. Mas é de topo. Não começou o último jogo porque esteve na seleção antes, mas estamos à espera que seja titular", afirmou o alemão, que deixou ainda nota para outros potenciais perigos."Conheço muitos jogadores como o Rafa, wow, o Julian Weigl, o João Mário, o Vertonghen e o Otamendi".Recorde-se que o Benfica recebe amanhã o Liverpool pelas 20h00, no Estádio da Luz.