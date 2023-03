Kluivert recomenda Gonçalo Ramos ao Barcelona: «Gosto muito dele»

Patrick Kluivert, que deixou as suas funções no Barcelona em 2021 mas ainda acompanha o clube de fora, considerou que a procura por um avançado deve ser prioritária para os catalães. Numa entrevista ao portal 'Barça Blaugranes', o holandês confirmou a sua admiração por Gonçalo Ramos."Sei que o Barcelona tem de ter em conta o 'fair-play' financeiro, mas um avançado é necessário. Tens de ter mais alguém para além do Lewandowski. Eu gosto muito do Gonçalo Ramos. Gosto muito do jogo dele, tem estado muito bem no Benfica e também na seleção de Portugal", elogiou Kluivert.Além do avançado português, o antigo jogador do Barcelona juntou Firmino, do Liverpool, à mistura: "O Firmino seria muito interessante no Barcelona. Penso que um outro avançado é mesmo o que falta para levar esta equipa para outro nível".Refira-se, no entanto, que Gonçalo Ramos tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, valor que o Barcelona não deverá estar disposto a oferecer.