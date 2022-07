Kovacevic insuperável

Vladan Kovacevic, alvo do Benfica para esta janela de mercado, voltou a manter a baliza do RKS Raków a zeros. O guarda-redes, de 24 anos, já vai no quarto jogo desta temporada e continua sem sofrer. Ontem, o clube da Polónia venceu o Astana, por 1-0, no Cazaquistão, na 2ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência, depois de um triunfo por 5-0 na 1ª mão.

Como Record já noticiou, a SAD dos encarnados já está em conversas com o internacional bósnio e sabe que as exigências do RKS Raków são compatíveis com a quantia que o Benfica está disposto a desembolsar por um guardião.

Neste setor, Roger Schmidt mantém-se com Vlachodimos e Helton Leite como opções principais, mas o grego é seguido pelo Leicester. O clube inglês está em vias de perder Kasper Schmeichel para o Nice e procura um novo guardião.