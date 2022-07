Kovacevic já segue o Benfica no Instagram

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Águias estão na lista de contas seguidas pelo guardião

Kovacevic está entusiasmado com a sondagem das águias e já não o esconde. Tanto o guardião como a mulher, Sofija Kovacevic, seguem a conta oficial do Benfica na rede social Instagram. Também são já muitos os benfiquistas que acompanham o que o guardião vai publicando na plataforma. Ontem, por exemplo, Vladan partilhou uma fotografia com a companheira anunciando que vai ser pai e os comentários multiplicaram-se. "Portugal é um bom país para o bebé nascer", "A criança vai ser feliz em Lisboa" ou "Parabéns, mas agora vem para o Benfica" são algumas das mensagens que se podem ler.