Krovinovic de saída a título definitivo para o Hajduk Split

Krovinovic está de saída, a título definitivo, para o Hajduk Split, da Croácia. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Benfica, através de uma breve nota no site oficial do clube.





"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Hajduk Split, da Croácia, para a transferência, a título definitivo, do médio Krovinovic", pode ler-se.Entretanto, o Hajduk Split já oficializou a chega do médio-centro de 25 anos, que irá vestir a camisola '23' da equipa.