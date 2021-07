Krovinovic perto de rumar ao Hajduk Split

Filip Krovinovic está perto de rumar ao Hajduk Split, de acordo com o site noticioso 'Slobodna Dalmacija', que não divulga os contornos do negócio.





Desta forma, o croata deverá, então, voltar a jogar no seu país-natal, depois de ter sido formado no Dínamo Zagreb e de já ter jogado no NK Zagreb.O médio, de 25 anos, não entra nas contas de Jorge Jesus, tal como já noticiou. A situação extremou-se quando foram divulgados áudios de Krovinovic, em que se ouve o croata a insultar o treinador do Benfica por não lhe ter sido dada a oportunidade de atuar num jogo-treino.