Krovinovic saiu e pode render 2 milhões ao Benfica: todos os detalhes do negócio

A transferência de Filip Krovinovic para o Hajduk Split pode render ao Benfica 2 milhões de euros. A SAD encarnada recebe 1,5 milhões a pronto, ficando os restantes 500 mil dependentes da concretização de objetivos. O acordo entre os dois clubes prevê, ainda, um jogo particular, a realizar em Split, nos próximos três anos.

Seis anos depois de ter chegado a Portugal para representar o Rio Ave, Krovinovic voltou ao seu país natal, tendo assinado um contrato válido por três anos. “Finalmente”, soltou o futebolista, congratulando-se com se juntar ao Hajduk, que o ano passado já tentara a sua contratação.

Krovinovic, de 25 anos, esteve cedido ao WBA e ao Nottingham nas últimas duas temporadas. Iniciou a pré-época com os encarnados, mas a partilha de um áudio em que insulta JJ por não ter sido utilizado diante do Sp. Covilhã ditou o seu afastamento. Quase duas semanas depois, assina pelo Hajduk, na esperança de chegar à seleção croata. “Não quis esperar até o fim do mercado de transferências. Tive melhores ofertas em termos financeiros, mas o dinheiro não é o importante. Estou ansioso para começar a treinar e a jogar”, explicou.