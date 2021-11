Laporta após "jantar muito agradável" com Rui Costa: «Que ganhe o melhor... e que seja o Barcelona»

Joan Laporta não arrisca um prognóstico para o encontro desta terça-feira, entre Barcelona e Benfica. "Não dou prognósticos, que ganhe o melhor e espero que seja o Barcelona", atirou o presidente do emblema dos blaugrana, em declarações partilhadas pela CMTV, antes do duelo a contar para a 5.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões.Na véspera do encontro, o dirigente recebeu Rui Costa e a Direção do Benfica num jantar. Laporta considerou ter-se tratado de um "jantar muito agradável", entre "dois clubes históricos que têm muita coisa em comum".O Barcelona ocupa o 2.º lugar do grupo E e o Benfica o 3.º. Em caso de vitória, os encarnados partirão para a última jornada a depender apenas deles. Pelo contrário, ficarão fora dos oitavos-de-final da Champions se perderem em Camp Nou.