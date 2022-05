Lateral-direito Alexander Bah está a ser negociado pelo Benfica

Alexander Bah, lateral-direito, está a ser negociado pelo Benfica, segundo apurou. O internacional dinamarquês, que tem dado nas vistas no Slavia Praga, com quem tem contrato até 2025, e pode vir a ser reforço do plantel de Roger Schmidt para a próxima temporada.Nesta campanha, Bah, de 24 anos, regista onze assistências e ainda seis golos, em 42 jogos do emblema checo. O bom desempenho já o levou, inclusivamente, a três chamadas à seleção dinamarquesa, onde também já se estreou a marcar.