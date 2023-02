Lateral-esquerdo Milos Kerkez apontado à Luz por italianos

O jornal 'Gazzetta dello Sport' noticia o interesse do Benfica em Milos Kerkez, lateral-esquerdo de apenas 19 anos que vai dando nas vistas na Holanda, ao serviço do AZ Alkmaar. De acordo com o diário italiano, as águias enfrentam a concorrência dos espanhóis da Real Sociedad mas até poderá haver um terceiro interessado.O jogador internacional húngaro foi vendido pelo AC Milan em 2021, emblema que ainda pode resgatar Kerkez. Os rossoneri transferiram o jogador a troco de 2 milhões de euros mas têm um direito de preferência por qualquer proposta até 15 milhões de euros.Com Alejandro Grimaldo a menos de quatro meses de findar o vínculo com os encarnados, o jovem húngaro poderá ser uma alternativa ao lugar e para fazer concorrência, para já, a Mihailo Ristic, pouco utilizado por Roger Schmidt esta temporada.Em 2022/23, Kerkez cumpriu 35 jogos oficiais pelo AZ, marcando três golos e apontado ainda seis assistências.