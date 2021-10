Lázaro ainda KO para Vizela

Valentino Lázaro vai ficar fora do encontro com o Vizela, no domingo. O ala austríaco, de 25 anos, foi uma das baixas resultantes do jogo com o Trofense (lesão muscular na coxa esquerda) e, à semelhança do que já aconteceu com o Bayern Munique, não será opção para Jorge Jesus no desafio do campeonato. A presença no jogo com o V. Guimarães, para a Allianz Cup, ainda será avaliada, em função de como evoluir. Para o flanco direito, sobram Diogo Gonçalves e Gilberto como opções. Relativamente ao flanco esquerdo, Grimaldo é o único jogador disponível. Isto porque Gil Dias debate-se com uma lesão muscular na coxa esquerda e também não estará clinicamente apto para esta 9.ª jornada do campeonato.