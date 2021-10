Lázaro 'cortado' da seleção da Áustria

Valentino Lázaro é baixa confirmada para o duplo compromisso da Áustria. A federação austríaca anunciou o 'corte' do lateral emprestado do Inter de Milão ao Benfica por um problema muscular. Tal como Record escreveu, o jogador irá parar cerca de três semanas.





A seleção de Franco Foda tem encontros de qualificação para o Mundial agendados com as Ilhas Faroé e a Dinamarca, a 9 e 12 de outubro.O selecionador chamou Phillipp Mwene (PSV Eindhoven) para o lugar do lateral encarnado.