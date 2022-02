Lázaro e o rescaldo do clássico: «Já me tinham dito para estar habituado»

As imagens das agressões no final do clássico entre FC Porto e Sporting deram a volta ao mundo, pelo que não foi novidade terem chegado à Áustria, o que levou Valentino Lázaro ser convidado a comentá-las. O jogador do Benfica reconhece que o que se viu não foi bonito, mas, ainda assim, sublinha que não ficou surpreendido.

"Em Portugal, se FC Porto, Benfica ou Sporting estão a jogar, há muitas emoções. Não só nos jogadores, mas também entre os adeptos. E, ainda que situações destas não devem acontecer, elas acontecem por vezes. E desde que cheguei, há seis ou sete meses, já me tinham dito para estar habituado, que os jogos poderiam ser muito emotivos", assinalou o defesa, em entrevista ao canal televisivo Sky Sports Áustria. Apesar do assunto ser sério, o ‘22’ até começou a conversa em tom de brincadeira: "Tenho de ter cuidado com o que vou dizer, pois aqui os adeptos são muito emotivos."

Na luta

O internacional austríaco, de 25 anos, também comentou a experiência com a camisola das águias, nomeadamente a classificação do Benfica na Liga Bwin (3º lugar). E, apesar da distância de 10 pontos para o líder FC Porto, Lázaro garantiu que ainda ninguém atirou a toalha ao chão. "Continuamos a lutar e não iremos desistir até ser possível."

O jogador também analisou a qualidade da equipa do Sporting, à qual teceu vários elogios, ainda antes da goleada sofrida antes do Manchester City, na passada terça-feira. "Conheço-os bem. São muito bons nos duelos, mas também tecnicamente", salientou o lateral das águias.



Procura melhorar defensivamente



Valentino Lázaro considera ser um jogador mais talhado para tarefas ofensivas, mas garante que tem trabalhado para continuar a evoluir no capítulo defensivo. "Tenho-o dito há vários anos: Vejo-me como um jogador mais ofensivo, mas joguei dois ou três anos na defesa e faço-o aqui no Benfica. Todos os dias, trabalho para melhorar nesse aspeto", sustentou o jogador, antes de vincar que aquilo que o deixa feliz é "é ver a equipa a jogar bem".



Selecionador abre-lhe a porta



As exibições de Lázaro no Benfica têm sido acompanhadas de perto pelo secionador austríaco, Franco Foda, que não afasta a possibilidade do jogador voltar a representar o país. O treinador, que estava em estúdio, aquando da intervenção do à Sky Sports Áustria, deixou elogios à temporada do jogador no Benfica e deixou em aberto um possível regresso à seleção: "É uma hipótese. Defensivamente, Lázaro tem evoluído muito, está mais estável."