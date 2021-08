Lázaro já está em Lisboa para reforçar o Benfica

A transferência de Valentino Lázaro para o Benfica está cada vez mais próxima de ser confirmada. O jogador já se encontra em Lisboa.





Recorde-se que o empresário do lateral austríaco publicou, há poucos dias, uma fotografia nas redes sociais, anunciando que se encontrava em Milão, e onde escreveu: "trabalho em evolução".O negócio deverá ficar fechado com um empréstimo de dois anos, com opção de compra de 8,5 milhões de euros.