Lázaro: «Não foi preciso ser convencido por ninguém, já conhecia o que o Benfica pode oferecer»

Valentino Lázaro revelou esta quinta-feira que João Mário e Julian Weigl serão duas pessoas importantes na sua adaptação ao Benfica, até porque já conhece os dois companheiros de equipa de outras andanças.





"Já conhecia alguns jogadores. Também vi os últimos jogos do Benfica. Claro, o João Mário, pois fomos colegas no Inter Milão, estivemos algum tempo juntos. Depois o Julian Weigl, pois defrontámo-nos várias vezes na Alemanha e pelas seleções nacionais, falamos a mesma língua e isso vai ajudar-me imenso. Vendo estas pessoas e o resto dos jogadores, será muito bom jogar com eles. E não precisei de conselhos. Normalmente faria isso [pedir conselhos], mas desta vez, desde a primeira vez que conversei sobre esta possibilidade, tive sempre bons sentimentos sobre o Clube e não precisei de falar com ninguém. Não foi preciso ser convencido por ninguém, pois já conhecia o que o Benfica pode oferecer. As instalações, os adeptos e o Estádio são incríveis. O interesse foi muito forte também, por isso quis mesmo vir para o Benfica", atirou, em declarações ao site oficial do Benfica."Já vi que Portugal está no top 5 do ranking da UEFA, à frente da França. Já sabia que há qualidade na Liga. Vi melhor os últimos jogos do Benfica, gosto da forma de jogar e o estilo de jogo da equipa, por isso sempre quis vir. Claro que pretendo conhecer melhor a Liga, mas estou muito contente por poder estar aqui.""Foi muito especial [ser apresentado pelo presidente], pois Rui Costa é um grande nome, um nome lendário no futebol, via-o a jogar quando era pequeno. Mas o Luisão também, foi espetacular, pois em criança adorava ver a seleção nacional brasileira a jogar, vê-lo pessoalmente foi muito especial", terminou.