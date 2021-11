Lázaro reage ao Belenenses SAD-Benfica: «Para nós, os três pontos contam»

Valentino Lázaro, ala austríaco do Benfica, reagiu ao duelo das águias com o Belenenses SAD, a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin.

Em publicação nas redes sociais, o lateral desejou uma boa recuperação a todos os elementos infetados pela Covid-19 dos azuis e atirou: "Para nós, os três pontos contam."

"Antes que tudo, peço que respeitem todos os nossos adversários pelo que aconteceu hoje e que todos os infetados possam recuperar rapidamente desde o plantel ao staff. Obrigado a todos os adeptos que nos apoiaram hoje. Para nós, os três pontos contam. Vamos continuar", escreveu no Twitter.

First of all, respect to our opponents for tonight and get well soon to all infected from the team and staff. Thanks to all the fans who supported us here today.



For us, the three points count. We will continue. @SLBenfica pic.twitter.com/ERLjJg8eEM