Lázaro: «Tivemos azar em frente à baliza»

Valentino Lázaro, um dos três jogadores lançados por Jorge Jesus aos 59 minutos do encontro com o Dínamo Kiev, lamentou que o Benfica tenha conquistado apenas um ponto no arranque da Liga dos Campeões.





"Fomos melhores, tivemos mais bola e controlámos mais. Criámos algumas oportunidades, mas tivemos azar em frente à baliza. Tentámos marcar. Com o fora de jogo, tudo pareceu diferente. Com o 0-0, eles ganharam confiança e foram atrás do resultado. Se fosse golo teria sido injusto. Com o 0-0 temos de analisar, ver o que fizemos de mal, melhorar e fazer melhor no próximo jogo", começou por referir o jogador austríaco, em declarações à Eleven Sports."Temos um ponto, no outro jogo o Bayern ganhou. É apenas o inicio. Vejo como todos trabalham, temos qualidade para seguir em frente. Viemos aqui para ganhar, não conseguimos, mas não vamos desistir. É uma longa época e vamos melhorar de certeza. Estou entusiasmado", acrescentou Lázaro, vincando o "espírito muito fort"e do plantel. "Estamos desapontados por não termos ganho, mas não vamos baixar os braços. Agora é recuperar e melhorar. O jogo com o Barcelona é sempre especial, mas vamos para ganhar", concluiu.