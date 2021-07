Lazio aperta o cerco a Grimaldo, avançam espanhóis

Alejandro Grimaldo continua com mercado em Itália. Esta quarta-feira, o jornal espanhol 'AS' dá conta do interesse de Lazio e Nápoles no lateral-esquerdo espanhol do Benfica, afirmando que o clube de Roma já se encontra em negociações com as águias tendo em vista a sua transferência nesta janela do mercado.

Esta é, contudo, uma informação que Record já tinha adiantado no último mês. Na altura, também a Juventus estava na corrida pelo lateral de 25 anos.

Refira-se que Grimaldo tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e está avaliado em 22 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'.