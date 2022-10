Leandro Martins assina contrato profissional na 9ª época ao serviço do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leandro Martins assinou este sábado contrato profissional na nona época ao serviço do Benfica. O lateral-esquerdo português, de 16 anos, revelou-se feliz pelo momento especial na carreira."É um sentimento de orgulho, uma satisfação enorme! O meu trabalho está a ser reconhecido, tenho de agradecer a todo o staff pelas aprendizagens, e agora é dar continuidade, trabalhar sempre com humildade e qualidade. O meu sonho é jogar na equipa principal", reiterou à BTV.O jovem jogador internacional luso pelas seleções jovens atua no escalão de juvenis. Chegou ao Benfica em 2014/15 depois de ter começado a carreira a jogar futsal na ADM Bicesse.