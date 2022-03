Leitura da sentença do processo dos 'No Name Boys' agendada para 4 de julho

A leitura da sentença no processo dos 'No Name Boys', um julgamento que decorre no Tribunal de Sintra, está agendada para o dia 4 de julho. Esta quinta-feira os advogados fizeram as alegações finais.Recorde-se que cinco elementos da claque do Benfica estão indiciados pelo crime de tentativa de homicídio de um adepto da Juventude Leonina, ligada ao Sporting. Também estão em julgamento elementos dos 'No Name Boys' indiciados pelos crimes de atentado à segurança de transporte rodoviário, pelo alegado apedrejamento do autocarro do clube, que feriu dois jogadores.