Lenda do Bayern deixa um aviso: «Não devemos subestimar o Benfica»

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões acontece esta sexta-feira e está a gerar grande expectativa, como habitual. Lothar Matthäus, lenda do Bayern Munique e do futebol alemão, abordou os possíveis adversários e referiu-se à única equipa portuguesa em prova em tom elogioso."Antes dos jogos com o PSG, eu disse que o Bayern é capaz de ganhar o troféu. É um dos favoritos, mas não é o primeiro porque o Real Madrid e o Manchester City estão à frente. Não devemos subestimar o Benfica nem o Nápoles. No campeonato italiano estão 18 pontos à frente do 2º classificado e a equipa já deixou uma marca na Europa esta temporada. Não quereria jogar contra o Nápoles neste momento nem contra o Benfica. São uma equipa bem organizada com o Roger Schmidt", aferiu o antigo campeão do Mundo pela Mannschaft em declarações ao jornal germânico 'TZ', colocando as restantes formações transalpinas no pólo oposto."AC Milan e Inter Milão passaram com um pouco de sorte", assumiu Matthäus, de 61 anos.