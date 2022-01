Lenda do Dínamo Kiev diz que Yaremchuk tem de "provar o seu valor" no Benfica

Roman Yaremchuk tem apenas um golo nos últimos seis jogos pela seleção ucraniana e a sua presença a titular foi posta em causa. A lenda do futebol soviético e do Dínamo Kiev, Leonid Buryak, colocou água na fervura, vincando que Jorge Jesus saiu e o treinador agora é outro, o que pode representar uma vida nova para o avançado no Benfica."Yaremchuk tem o seu tempo. O treinador mudou no Benfica e o Roman precisa de provar o seu valor à equipa. Tendo em conta que tem vindo a evoluir constantemente, penso que poderá disputar um lugar na equipa do do Benfica. Conseguir o lugar não é fácil, como é óbvio, porque a concorrência no ataque é boa", constatou o ex-jogador de 68 anos, em declarações ao portal 'Footboom'.