Lenda do Liverpool 'prescinde' de Jota: «Trio mais forte no começo será Salah, Darwin e Luis Díaz»

Jamie Carragher antecipou à Sky Sports o que espera da temporada do Liverpool depois dos reds terem falhado os objetivos principais: o campeonato inglês e a Liga dos Campeões. O antigo defesa da formação inglesa já coloca o recém-contratado Darwin Núñez como titular, 'destronando' o português Diogo Jota."Acho que o trio mais forte no começo da época é Salah, Darwin e Luis Díaz", frisou a lenda dos reds que nunca conquistou a Premier League. O ex-capitão acredita que Klopp sabe o que está a fazer ao investir 100 milhões de euros (incluindo objetivos) no agora antigo avançado do Benfica que se tornou na compra mais cara em Anfield "O Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp acerta normalmente nas transferências quando gasta muito. Vejam o que investiram no guarda-redes [Alisson] e no Van Dijk, eles marcaram uma grande diferença. O Liverpool agora precisa de refrescar a sua linha da frente por causa da idade do trio atacante que foram absolutamente fantásticos nos últimos quatro ou cinco anos. É triste ver o trio desfeito, mas teria de terminar mais cedo ou mais tarde e com Sadio Mane a parecer querer mudar de clube, o Liverpool teve de fazer alguma coisa e o Darwin é o jogadores que eles identificaram", garantiu à Sky Sports.