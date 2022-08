Leonardo Lopes reforça o Benfica com apenas 14 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou a contratação de Leonardo Lopes, guarda-redes português de apenas 14 anos. O jovem jogador vai começar na equipa de iniciados das águias.Leonardo Lopes é natural de Vila do Conde e alinhava no Rio Ave mas também já representou as equipas da AF Porto, Varzim e ACR Matriz.