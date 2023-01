'L'Équipe' antecipa possível regresso de Draxler ao Paris Saint-Germain no imediato

As regras da FIFA apontam, desde 2022, a um máximo de oito jogadores emprestados por clube e o Paris Saint-Germain vai ultrapassar esse número com o iminente empréstimo de Keylor Navas ao Nottingham Forest. Assim, há que desbloquear uma vaga e o jornal 'L'Équipe' adianta que os gauleses equacionam dois nomes ao regresso imediato à capital francesa.Um dos jogadores equacionados a integrar o plantel de Christophe Galtier é Julian Draxler, cedido ao clube da Luz até junho. O internacional alemão, de 29 anos, não está a ter o tempo de jogo esperado no Benfica e voltar ao PSG é uma possibilidade no imediato, de acordo com o jornal francês.O campeão do Mundo em 2014 conta dois golos em 17 partidas oficiais de águia ao peito em 2022/23. Roger Schmidt já disse que não abre mão do experiente jogador , antecipando que este "ainda vai ser decisivo esta época".A outra hipótese do PSG passaria por fazer regressar Georginio Wijnaldum. O médio holandês recupera de uma grave lesão e, por isso, apenas cumpriu uma partida oficial pela Roma de Mourinho, em agosto.