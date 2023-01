Lesão de Gonçalo Ramos preocupa Schmidt: «Sinais não são bons...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt mostrou-se preocupado com Gonçalo Ramos, que saiu lesionado na segunda parte do Paços de Ferreira-Benfica (0-2). O avançado terá contraído um problema muscular quando esticou a perna, na tentativa de responder a um centro da direita."São problemas na zona superior da perna. Estava com dores e não é um bom sinal quando um jogador se lesiona sozinho...", lamentou o treinador encarnado.