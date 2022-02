Grimaldo vai ser hoje submetido a exames e a provas físicas de forma a reavaliar a lesão na parte de trás da coxa esquerda. O lateral-esquerdo, que tem sido peça-chave no onze do Benfica, acabou o jogo frente ao Santa Clara com queixas e teve mesmo de ser assistido. Ontem, realizou apenas tratamento. Já Seferovic, com uma lesão muscular, está melhor mas ainda deve continuar de fora, bem como Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo.