«Bayer Leverkusen cometeu um erro muito grande ao anunciar Grimaldo agora»

Grimaldo foi ontem confirmado como reforço do Bayer Leverkusen , um anúncio que irritou o Benfica, como Record já avançou , mas que não o irá retirar do dérbi de domingo com o Sporting. Se do lado dos encarnados a oficialização parece não trazer "problemas no balneário", do lado da equipa alemã a história será outra, pelo menos na avaliação de Valdo."Em termos de gestão, o Leverkusen cometeu um erro muito, muito grande ao anunciar [a contratação de Grimaldo] ontem. Em vésperas de um jogo tão importante com a Roma, como se sentirá o lateral que vai jogar... Conhecendo José Mourinho, ele vai explorar essa situação", afirmou o antigo jogador à Rádio Renascença.Recorde-se que o Bayer Leverkusen recebe quinta-feira (20 horas) a Roma, orientada pelo técnico português, jogo da 2.ª mão das meias-finais da Liga Europa; a equipa italiana segue com uma vantagem de 1-0 do jogo em Itália.