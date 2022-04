Lewandowski é a prioridade para o Bayern mas se não ficar... Darwin é alternativa

Robert Lewandowski arrisca ser uma das 'novelas' de verão já que o avançado polaco, de 33 anos, tem vários interessados e o contrato com o Bayern expira em 2023. O diretor geral dos germânicos, Oliver Kahn, garantiu que o clube não quer abrir mão do jogador mas a vontade do avançado também conta e não é garantido este permaneça.A televisão SPORT1 adianta que o trabalho de casa na Baviera já está feito e se o líder atual na luta pela Bota de Ouro não ficar, há várias alternativas em cima da mesa. Uma delas bem conhecida dos portugueses.O diretor para o futebol do Bayern, Hasan Salihamidzic, esteve a 15 de março em Amesterdão para ver o Ajax-Benfica, que Darwin decidiu ( 0-1 ) e gostou do que viu in loco. No entanto, o Bayern sabe que um negócio, face aos vários interessados, não se fará por menos de 80 milhões de euros no verão. Atlético Madrid, Barcelona ou Manchester United já foram apontados como possíveis destinos do '9' do Benfica a partir de 2022/23.Darwin defrontou o Bayern Munique em duas ocasiões na presente temporada tendo apontado um golo na goleada consentida pelas águias na Alemanha (5-2).Além de Darwin, o líder da Bundesliga tem também debaixo de olho Patrik Schick (Bayer Leverkusen) e Sasa Kalajdzic (Estugarda).Recorde-se que a cláusula de rescisão de Darwin Núñez está cifrada em 150 milhões de euros e tem contrato com os encarnados até junho de 2025.