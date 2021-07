Liberdade de Luís Filipe Vieira vai ficar adiada

O Ministério Público (MP) vai pedir um reforço de garantias a Luís Filipe Vieira para a caução de três milhões de euros. A liberdade do ex-presidente do Benfica é assim adiada.





Segundo a CMTV, o despacho do procurador Rosário Teixeira já foi elaborado e o MP questiona o valor das ações do Benfica, com as quais Vieira quer prestar caução. Em causa, está a volatilidade das ações do clube.