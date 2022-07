Líder do PAN associa-se a ONG contra águias na Luz: «Depois do espetáculo vão para onde?»

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, associou-se esta sexta-feira ao pedido da PETA, uma Organização não-Governamental (ONG) que defende os direitos dos animais que na última quinta-feira solicitou ao Benfica a não utilização de águias nos espetáculos realizados no Estádio da Luz antes do início dos jogos.

"Nada que o PAN não tenha já defendido! O lugar dos animais selvagens não é no desporto, por muito que os adeptos possam gostar. Importa ainda que as pessoas se questionem sobre o acontece depois da "voltinha" ao Estádio. Que vida levam estes animais e em que condições", começou por escrever a porta-voz do PAN, continuando: "E em que condições vivem e são mantidas? Já se questionaram? É que isso é tudo muito bonito, mas depois do espetáculo vão para onde? Diariamente são mantidas como? São animais selvagens, a sua vida deveria ser em liberdade e não num poleiro para tirar fotografias..."

Inês de Sousa Real termina o seu raciocínio com a seguinte observação: "Como se esse fosse o seu habitat natural... Gostar dos animais é começar por respeitar a sua natureza selvagem e o direito a viver em liberdade. Por mais estima que tenham a estes animais, que acredito que tenham, isso não faz com que não se questione em que condições vivem e o que estão a ser privadas ao serem criadas e mantidas em cativeiro, contrariando a sua natureza selvagem. É tão simples quanto isto", vinca.



Recorde-se ainda que, como alternativa ao espetáculo protagonizado pela ave de rapina, a PETA sugeriu ao Benfica a utilização de uma mascote em forma de águia.