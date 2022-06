Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Limpeza no plantel: Umaro Embaló no lote das saídas da equipa B do Benfica Extremo é um dos jogadores no lote de saídas neste mercado de verão





Extremo de saída

• Foto: rui minderico