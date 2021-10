Lista de Benitez faz reclamação: «Nossos delegados foram impedidos de exercer os seus direitos»

João Leite, mandatário da lista de Francisco Benitez, disse que houve delegados da lista B que "foram impedidos" de exercer os seus direitos em várias casas do Benfica durante as eleições deste sábado.





"De saudar os benefícios de haver regulamento eleitoral e voto físico. No entanto, não podemos deixar de notar que em algumas casas muitos dos delegados da lista B foram impedidos de exercer os direitos que lhes são conferidos, e em nome da candidatura vou entrar com uma reclamação junto da MAG para ficar em ata", disse aos jornalistas, acrescentando:"Foi dito que os delegados teriam direito a participar em todos os momentos do processo de votação e nesse processo o que envolve é a identificação do nome de sócios e números que lhes são atribuídos. Os delegados não tiveram oportunidade de recolher esses dados para confrontar com os dados oficiais que serão divulgados. Isto aconteceu na maioria das casas, não em todas. Houve casas que não obedeceram às ordens do Benfica de última hora para que essa recolha não fosse feita. Houve dois regulamentos em várias casas e isso será reportado formalmente.