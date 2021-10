Lista de Francisco Benitez revelou custos da campanha eleitoral à presidência do Benfica

A lista B revelou este domingo os custos da campanha eleitoral de Francisco Benitez, candidato derrotado nas eleições à presidência do Benfica do último dia 9 de outubro.





Ao todo, a lista derrotada por Rui Costa nas urnas despendeu 5.014 euros, suportados na totalidade por Benitez, membros da lista do empresário aos órgãos sociais e apoiantes do movimento 'Servir o Benfica'."Transparência. Hoje, uma semana após o final do processo eleitoral, publicitam-se os custos da campanha e os seus financiadores. Aproveitamos para deixar o mais sincero e sentido agradecimento a todos os sócios e adeptos que colaboraram com esta candidatura. Viva o Benfica!", pode ler-se na publicação revelada pelo movimento 'Servir o Benfica' nas redes sociais.